WADA заявило, что кейсы китайских пловцов и Валиевой несопоставимы

Ранее немецкий телеканал ARD сообщил о том, что в январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты, которые показали наличие в их организмах запрещенного триметазидина. Именно за это вещество была дисквалифицирована Валиева. Тогда китайских спортсменов допустили до Олимпиады в Токио. В субботу WADA сообщило, что не наказало китайских пловцов, поскольку не смогло опровергнуть вердикт Китайского антидопингового агентства (CHINADA) о непреднамеренном попадании запрещенного вещества в организмы спортсменов.

«В деле Валиевой, это открытая информация, концентрация — 2,1 нанограмм на миллилитр, в случае с китайскими спортсменами концентрация намного ниже. Но главное — в деле Валиевой не было ничего, что бы помогло исключить версию умышленно приема триметазидина за несколько дней до соревнования. Здесь же были повторные пробы, которые давали то отрицательный, то положительный результат», — сказал Венцель на пресс-конференции.

«Еще одно отличие дела Валиевой — первоначальная версия фигуристки, представленная на заседании CAS на Олимпиаде в Пекине, не была поддержана ни экспертами, ни производителем триметазидина. Далее она выбрала другую версию, в поддержку которой не представила никаких свидетельств. В случае китайских пловцов у нас не было никаких причин для того, чтобы опротестовывать версию о случайном загрязнении», — добавил функционер.

Игры в Токио, перенесенные с 2020 года из-за COVID-19, прошли с 23 июля по 8 августа 2021 года. Сборная Китая по плаванию, которую в том числе представляли спортсмены с загрязненными допинг-пробами, завоевала три золотые, две серебряные и одну бронзовую награду. В январе за триметазидин на четыре года была дисквалифицирована Валиева.