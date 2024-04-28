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17:42 (мск), источник: Sports.Ru

Елизавета Туктамышева: «Меня восстанавливает полное бездействие. Просто валяюсь в кровати, смотрю сериалы, ни о чем не думаю, ничего не планирую»

"Начались майские праздники, а это значит появилось чуть больше времени для отдыха. Поделюсь с вами своими лайфхаками, вдруг будет полезно.

Елизавета Туктамышева: «Меня восстанавливает полное бездействие. Просто валяюсь в кровати, смотрю сериалы, ни о чем не думаю, ничего не планирую» | Источник: Sports.Ru

Как я отдыхаю, когда устала по настоящему? У меня очень плотный график — сьемки собственного шоу, постоянные перелеты, тренировки, участие в ледовых шоу, интервью и многое другое — все это может сильно выматывать.

Первое и самое важное — научиться слышать себя, ведь организм начинает давать четкие сигналы, что что-то идет не так. Первый звоночек у меня — когда я сплю обычное количество часов, но встаю усталая и с плохим настроением — значит пора все откладывать и отдыхать!

2. Понять, что из дел можно отложить (отделить главное и действительно важное от второстепенного) и освободить для себя день, а лучше парочку.

3. Понять, что вас действительно восстанавливает. В моем случае это полное бездействие: я высыпаюсь (могу проспать до 12 часов!), а в остальное время — просто валяюсь в кровати, смотрю сериалы и ни о чем не думаю, ничего не планирую.

Из последних ситкомов очень понравились и рекомендую «Терапию» и «Тед Лассо».

4. Если есть один день в плотном графике на передышку — свожу любое общение к минимуму, провожу свободное время наедине со своими мыслями.

5. Если свободных дней побольше — иду в спа или стараюсь зарядиться новыми эмоциями на прогулке в хорошей компании. А вам что помогает?" — написала Туктамышева.

«Вот что такое выпрыгнуть из штанов». Туктамышева разделась в прыжке — задумка или случайность?

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