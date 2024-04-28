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18:12 (мск), источник: Sports.Ru

Медведева о том, готова ли курировать спортивный клуб: «Пока таких предложений не поступало, если поступят — будут приняты к рассмотрению»

Фигуристка выступила с показательным номером на турнире «Битва школ» в Москве.

Медведева о том, готова ли курировать спортивный клуб: «Пока таких предложений не поступало, если поступят — будут приняты к рассмотрению» | Источник: Sports.Ru

Ранее гендиректор Федерации фигурного катания Москвы Нина Мозер заявила: «Можно разговаривать о том, чтобы ведущие спортсмены как-то помогали, курировали какие-то школы. Это интересный вариант».

— Кого отметите из детей на этих соревнованиях?

— Я больше отметила девочку, которая выиграла один из разрядов на турнире Евгении Медведевой. А так, столько талантливых ребятишек, тяжело уследить за всеми.

— Мозер предложила спортсменам курировать какие‑то спортивные клубы. Как относитесь к этому?

— Смотря что будет входить в функционал курирования. Пока таких предложений не поступало, если поступят — будут приняты к рассмотрению.

— В ваше время были подобные турниры?

— Да, конечно. Открытое первенство Москвы, например. Существовало, существует и будет существовать, — сказала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

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