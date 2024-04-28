Медведева о том, готова ли курировать спортивный клуб: «Пока таких предложений не поступало, если поступят — будут приняты к рассмотрению»
Фигуристка выступила с показательным номером на турнире «Битва школ» в Москве.
Фигуристка выступила с показательным номером на турнире «Битва школ» в Москве.
Ранее гендиректор Федерации фигурного катания Москвы Нина Мозер заявила: «Можно разговаривать о том, чтобы ведущие спортсмены как-то помогали, курировали какие-то школы. Это интересный вариант».
— Кого отметите из детей на этих соревнованиях?
— Я больше отметила девочку, которая выиграла один из разрядов на турнире Евгении Медведевой. А так, столько талантливых ребятишек, тяжело уследить за всеми.
— Мозер предложила спортсменам курировать какие‑то спортивные клубы. Как относитесь к этому?
— Смотря что будет входить в функционал курирования. Пока таких предложений не поступало, если поступят — будут приняты к рассмотрению.
— В ваше время были подобные турниры?
— Да, конечно. Открытое первенство Москвы, например. Существовало, существует и будет существовать, — сказала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.