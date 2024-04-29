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01:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глейхенгауза исключили из состава членов Федерации фигурного катания Москвы

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Хореограф Даниил Глейхенгауз исключен из состава членов Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ), сообщается на официальном сайте организации.

Глейхенгауза исключили из состава членов Федерации фигурного катания Москвы | Источник: Спорт РИА Новости

В воскресенье на сайте ФФКМ был опубликован протокол заседания президиума организации за 10 апреля 2024 года. По его итогам Глейхенгауз и еще 46 лиц были исключены из состава членов федерации, поскольку они не оплатили ежегодные членские взносы.

Глейхенгаузу 32 года. С 2014 года он работает постановщиком программ в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

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