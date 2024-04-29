Глейхенгауза исключили из состава членов Федерации фигурного катания Москвы
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Хореограф Даниил Глейхенгауз исключен из состава членов Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ), сообщается на официальном сайте организации.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Хореограф Даниил Глейхенгауз исключен из состава членов Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ), сообщается на официальном сайте организации.
В воскресенье на сайте ФФКМ был опубликован протокол заседания президиума организации за 10 апреля 2024 года. По его итогам Глейхенгауз и еще 46 лиц были исключены из состава членов федерации, поскольку они не оплатили ежегодные членские взносы.
Глейхенгаузу 32 года. С 2014 года он работает постановщиком программ в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.