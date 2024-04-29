Глейхенгауза исключили из состава членов Федерации фигурного катания Москвы

В воскресенье на сайте ФФКМ был опубликован протокол заседания президиума организации за 10 апреля 2024 года. По его итогам Глейхенгауз и еще 46 лиц были исключены из состава членов федерации, поскольку они не оплатили ежегодные членские взносы.