Забвения не будет: что ждет Щербакову после ухода из группы Тутберидзе

Олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова меняет жизнь, она уже как полгода не тренируется под руководством тренера Этери Тутберидзе. РИА Новости Спорт рассказывает о новом этапе в жизни фигуристки и почему она все-таки наверняка вернется на родной лед.

Над ее преодолением шутили

Завистники периодически шутят про карьеру Анны Щербаковой, что она, дескать, состоит из сплошного преодоления. Хотя на самом деле поводов для смеха тут нет никаких. Ее путь в спорте действительно был непростым — невыдающиеся прыжковые данные в детстве, взаимоотношения с тренером всей жизни (Этери Тутберидзе), судьбоносный чемпионат России с пневмонией, сломавшиеся коньки за пару дней до личного турнира Олимпиады…

У Анны как будто всегда возникали обстоятельства, после которых так и хочется сказать себе «стоп». Но она подобной роскоши себе не позволяла. Вероятно, осознавала, что в бешеной конкуренции остановиться = проиграть, а проигрывать в условиях, когда все вокруг и так делают ставку на кого угодно, но только не на тебя, нельзя ни при каких обстоятельствах.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241405&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На алтарь побед она положила все, включая здоровье. Поэтому совершенно неудивительно, что, когда главный титул — золото Олимпийских игр — покорился, Анна просто не захотела мучить себя дальше. Правда, весной-летом 2023 года она задумалась о возвращении и даже планировала отработать предсезонный сбор команды Тутберидзе, чтобы посмотреть, как тело справится с нагрузками, но тогда мононуклеоз спутал все карты.

С тех пор никаких серьезных намерений вернуться у чемпионки не было. Поэтому сегодняшние новости о прекращении тренировок у Тутберидзе — чистой воды формальность. Нечто подобное в свое время переживала и Алина Загитова, и Александра Трусова, и Евгения Медведева. Словом, все, кто уходил «на паузу», а на самом деле — насовсем.

PR на личной жизни

В освободившееся от спорта время Анна начала пробовать свободную жизнь на вкус. С юных лет все отмечали, что у нее прекрасная речь — и теперь тому есть документарное подтверждение в виде работы на телевидении. Она вела «Ледниковый период» вместе с Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным, и многие непредвзятые болельщики сошлись во мнении, что на фоне более опытных коллег Анна как минимум не терялась.

Дипломатичность и деликатность чемпионки привели к тому, что к ней с рекламными контрактами приходили только крупные бренды — и за последние пару лет мало что изменилось, Анна пользуется популярностью как у китайских болельщиков, так и у бизнеса этой страны.

Источник: Соцсети

Не обошлось, конечно же, и без слухов о личной жизни. Портал Super.ru выложил новость, что чемпионка якобы уже больше года состоит в отношениях с футболистом «Нижнего Новгорода» Максимом Шнапцевым, приложив к материалу селфи пары, доступ к которому, что логично, имели только сами ребята. Анна, впрочем, отреагировала на это довольно быстро и заявила, что серьезных отношений со Шнапцевым у нее никогда не было, а молодой человек, дескать, нашел способ попиариться на чужом имени.

С одной стороны, поддерживать подобное поведение совершенно не хочется. С другой, подобные «желтые» новости — следствие популярности, что само по себе, конечно, неплохо. Особенно если учитывать, что в последние несколько месяцев Анна вынужденно проводит практически без каких-либо активностей — ледовых и не очень. Дело в том, что в марте фигуристке провели операцию на голеностопе, и восстановление после нее пошло совсем не по плану. Ситуация усугубилась, из-за чего она пропустила и шоу Тутберидзе, и, скорее всего, ледовые спектакли Татьяны Навки. А чем меньше ты мелькаешь перед публикой, тем скуднее становится твой личный бренд.

Впрочем, есть ощущение, что забвение Анне — последней на текущий момент нашей олимпийской чемпионке в женском одиночном — не грозит. К тому же у нее всегда останется опция в виде тренерской карьеры. Она и сама неоднократно признавалась, что после спорта хоть и стала проводить больше времени вне катка, но наиболее уютно она себя ощущает именно на льду. И ее, безусловно, всегда будут там ждать. Не исключено, что в той же самой команде Тутберидзе.