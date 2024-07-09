19:57 (мск), источник: Sports.Ru

Губерниев — Загитовой: «Если ты не хочешь сталкиваться с потоком негатива, уйди в тень и перестань быть публичной»

— Фигуристы находятся на первом месте по степени подверженности критике?

Губерниев — Загитовой: «Если ты не хочешь сталкиваться с потоком негатива, уйди в тень и перестань быть публичной» | Источник: Sports.Ru

— Все публичные люди подвержены критике. Чем больше хейтеров у людей, тем большего успеха они добились в публичном поле. Но важно уметь держать удар.

Возвращаясь к интервью с моей лучшей подругой Алиной Загитовой… Мы с Эммой Гаджиевой брали интервью у Саши Трусовой и Жени Медведевой. Обе были не в восторге от моих вопросов, но девочки держат удар, а Алина — нет. Это признак слабости, хотя, казалось бы, олимпийская чемпионка.

Загитова прекрасна. Я ее большой фанат. Но ей нужно прибавлять. Если ты не хочешь сталкиваться с потоком негатива, уйди в тень и перестань быть публичной. Если ты хочешь быть, а не казаться, тогда надо быть в меру толстокожим и брать пример с меня!

И посоветовал бы Алине не переходить на личность. Тот случай с Колей Басковым — это было некрасиво, — сказал ведущий и комментатор Губерниев.

Загитова после шутки Баскова про подтанцовку: «Одному ведущему лучше выдавать скотч вместо микрофона. Ему лучше найти время покрасить корни».

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