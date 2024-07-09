20:12 (мск), источник: Sports.Ru

Александр Галлямов: «Я восхищаюсь Загитовой и поражаюсь тому, как она справляется со всеми своими проектами»

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию анонсировала свое ледовое шоу «Хранители времени». Оно пройдет в Казани 29 и 31 августа.

"Я восхищаюсь Алиной Загитовой и поражаюсь тому, как она справляется со всеми своими проектами.

И хочу пожелать успехов в новом прекрасном шоу", — сказал чемпион мира в парном катании Галлямов в видео для телеграм-канала.

Теперь у Загитовой и Медведевой собственные шоу — а в чем различия?

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