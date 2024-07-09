Александр Галлямов: «Я восхищаюсь Загитовой и поражаюсь тому, как она справляется со всеми своими проектами»

"Я восхищаюсь Алиной Загитовой и поражаюсь тому, как она справляется со всеми своими проектами.

И хочу пожелать успехов в новом прекрасном шоу", — сказал чемпион мира в парном катании Галлямов в видео для телеграм-канала.