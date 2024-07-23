Дмитрий Губерниев: «Валиевой нужно брать пример с Загитовой. Алина — лучшая ведущая всех времен и народов»

Дмитрий Губеринев: «Валиевой нужно брать пример с Загитовой. Алина — лучшая ведущая всех времен и народов» | Источник: Sports.Ru

— Пусть выступает ведущей, конечно. Я говорил, что Валиева не пропадет. Есть масса направлений, в которых можно развиваться. Телеведущий — это профессия, я очень надеюсь, что Валиева перед тем, как начать в этой сфере, пройдет определенную школу и станет настоящим профессионалом.

К этой профессии, конечно, нужно готовиться. Посмотрите на Алину Загитову, она постоянно готовилась. Алина продолжает совершенствоваться, заниматься техникой речи. Она держит удар, очень развивается.