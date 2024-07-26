Евгения Медведева: «Шестерных тулупов я больше не делаю, некоторым это не нравится» | Источник: Sports.Ru

"Особо ничего не изменилось. Если мы говорим про какие-то заметки журналистов про мою спортивную карьеру или мое катание, ничего не изменилось. Я все так же продолжаю выходить на лед, у меня все так же меняется мой спортивный набор элементов. Обычно он идет в более упрощенную сторону, потому что время идет, я не молодею.

Конечно, есть люди, которым это перестает нравиться, потому что где та Медведева, которая, когда я сидел на диване, выиграла два чемпионата мира, где шестерные тулупы? Шестерных тулупов я больше не делаю, некоторым это не нравится.

Ничего не поменялось в пространстве фигурного катания, но изменилось мое отношение к этому. Я просто повзрослела и поняла, что мне важнее. Мне важнее шестерные тулупы на голову приземлять на каждой тренировке, убиваться, чтобы всем угодить, или мое здоровье?