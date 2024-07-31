Российская фигуристка рассказала о стриптизершах для юниоров и вспомнила Валиеву

«Приведу пример официальных банкетов после международных соревнований. В Челябинске проходил юниорский этап Гран-при. Закрытая афтепати для спортсменов по билетам. Насколько я знаю, вечеринка кончилась тем, что туда вызвали стриптизерш», — сказала фигуристка. Баранова добавила, что не стала бы обвинять в этом Федерацию фигурного катания, поскольку та не могла держать под контролем происходившее после турнира.

Вместе с вопросом о том, кто должен нести ответственность за подобное поведение несовершеннолетних, она вспомнила допинг-историю Камилы Валиевой. «Дедушка, чей тортик съели, остались следы, и потом получается, что допинг-тесты неблагополучные? Я вообще не верю в версию с тортиком, потому что знаю ситуацию. Конечно, дело не в тортике. Как в нем мог оказаться триметазидин?» — удивилась фигуристка.