Загитова о своем шоу: «Не хочется раскрывать всех нюансов, но могу сказать точно, что мы поставим рекорд в России»

— Как вообще лето проходит?

— В работе, конечно же. Был период, когда я немного передохнула. И начала работать над моим собственным шоу, которое называется «Хранители времени». Вот как-то так проходит лето.

— А что там будет от «Хранителей времени»? Почему такое название?

— Я хочу сказать, что это про семейные ценности, про традиции и про историю Татарстана. Это будет тремя частями — про древность, настоящее и немного будущее зацепим. То есть всем будет интересно. Как нашим бабушкам и дедушкам, так и нашим детям, конечно же.

— Сколько шоу длится по времени?

— 1 час 20 минут.

— У меня есть информация, что будут просто потрясающие, красочные костюмы, мультимедийные световые инсталляции, потрясающая сценография и ваше выступление на льду.

— Да, будут классные эффекты. Не хочется раскрывать всех нюансов, но могу сказать точно, что мы поставим рекорд в России. Сами все увидите.

— Оба дня будете рекорды ставить?