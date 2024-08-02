Канадцы, облом. Почему российским фигуристам оставили бронзу Олимпиады | Источник: Спорт РИА Новости

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Канады на лишение России бронзовых медалей Олимпийских игр 2022 года в командном турнире по фигурному катанию. РИА Новости Спорт рассказывает, почему россиянам оставили награды.

CAS пошел по нейтральному пути

Вообще судьям CAS следовало бы извиниться. Канадка Меган Дюамель — крикливый возглас из Канады, ищущий русский след везде, где только можно — уже, небось, выдвинулась в Париж получать бронзовые медали за всю команду, а тут такой облом. Ни стыда, ни совести, арбитры! Так и до обвинений в связях с Кремлем докатиться можно!

А теперь серьезно. Пожалуй, CAS принял одно из самых политически нейтральных решений в отношении наших спортсменов со времен начала СВО. Формулировка из итогового пресс-релиза, объясняющего отказ в удовлетворении канадской апелляции, приятно удивляет — «в правилах ISU не удалось найти причину пересчета очков в пользу Канады». Ее там, конечно, и правда нет — с другой стороны, равно как и нет четких причин оставлять нам бронзу. По сути, ISU решил, что с дисквалификацией Камилы Валиевой максимально возможных десяти очков в короткой и в произвольной программах больше нет — теперь, так как обе 10-ки взяла Камила, максимум составляет девять очков. В таком случае Канада действительно остается буквально в балле отставания от нас.

Канадцы, конечно же, требовали, чтобы ISU вычел не максимальную, а минимальные оценки. То есть чтобы 10-ки получили девушки, занявшие места после Камилы, которую в таком случае предлагалось вообще вычеркнуть из протокола. В таком случае все, кто шли в турнирной таблице за ней, поднялись бы на одно место выше, набрав таким образом по два лишних очка (по одному за короткую и произвольную).

Юридически и то, и другое решения могли бы быть приняты — в том плане, что ни тому, ни другому правила никак не препятствуют. Но ISU решил пойти по наиболее «нейтральному» пути и дать-таки нам хоть какую-то награду, и CAS не стал этому препятствовать. Дюамель уже поднимает на войну весь X (бывший Twitter), но кого это волнует? Даже теоретическая апелляция канадцев в Верховный суд Швейцарии уже ничего толком поменять не способна.

Все знают, кто выиграл Олимпиаду в Пекине

Так что же, время праздновать? И да, и нет, потому что вопросы к международному сообществу все еще остаются. Как говорил юридический консультант ISU Майкл Гистлингер, лишение России всех медалей на основании дисквалификации Камилы вызвало бы такой эффект, будто россияне, дескать, вообще не соревновались в команднике, что отнюдь не так. Этими словами он оправдывал решение присудить нам бронзу, попутно как бы критикуя канадцев за то, что те усомнились в правильности позиции союза.

С другой стороны, а разве нельзя было бы в таком случае пойти по пути командных видов? Когда отстраняют одного спортсмена, что само по себе больно, но не трогают остальных, к которым ни у кого нет претензий? Ну, ведь делать вид, будто они не соревновались, несправедливо и все в таком духе. Разве нет? В командных дисциплинах дисквалификация одного игрока, даже очень важного, сама по себе не ставит под сомнения результаты всей сборной, ведь в данном случае все зависит не от одного человека. И даже с учетом того, что Камила выступила великолепно, остальная команда была не хуже. Замени ее на Анну Щербакову или Александру Трусову — и вряд ли итоговый результат был бы другим. В тот год наша команда была абсолютной мощью, но этот факт в ходе разбирательств почему-то был опущен.

Впрочем, все эти рассуждения уже не имеют никакого смысла. В наше тяжелое время даже то, что нас кусают по чуть-чуть, уже своего рода маленькая победа. Медали у наших парней и девушек будут, а что до их цвета — а не все ли равно? Мы ведь и так знаем, кто выиграл те Олимпийские игры. И этот факт не изменить ни криками Дюамель, ни решениями CAS.