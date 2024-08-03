Топ-фигуриста России обвинили в любовной непорядочности. Месть или чушь? | Источник: Спорт РИА Новости

Прическа богемного художника, умные глаза и госнаграды

В январе 2021 года мы сделали первое интервью с бронзовым призером чемпионата России Марком Кондратюком. Его тогда мало кто знал. Юношеская карьера Марка складывалась сумбурно. Болел, лечился, восстанавливался, гигантскими амбициями не страдал, так что тренировки не форсировал и первые четверные прыжки начал собирать только к 17 годам. И сразу же попал в топ-чарты. Невысокий, спокойный, с прической богемного художника и умными глазами — таких одиночников у нас еще не было.

Марк на интервью согласился охотно, но попросил перенести его на первые дни после Нового года. Ему тогда было семнадцать, и я поразилась, насколько он одновременно застенчивый и воспитанный. Придержал дверь, подвинул кресло в кофейне — среди фигуристов так вообще не очень принято, тут девушки сами даже свои тяжеленные чемоданы возят.

Поговорили мы неплохо, но как на конкурсе «Кто кого перестесняется». И хотя конкуренция была серьезной, победил все-таки скромняга Марк. Даже глаза поднять тушевался. После свел меня со Светланой Соколовской, которая скинула его детские фотографии, согласовал текст без правок, и мы попрощались до следующих соревнований.

С тех пор прошло три года. У меня много раз была возможность пообщаться с Марком как в формальной, так и свободной обстановке. Каждый раз отмечала, как он начитан, как хорошо держится в компании и спокойно себя ведет. В ответ на провокационный вопрос никогда не будет хамить. За глаза никогда не скажет плохо про другого человека и секреты не выдаст.

В каждой тусовке бывает парень, который угонит машину ради прикола, станцует на барной стойке и отшлепает всех присутствующих девушек по попе — этакий архетипичный альфа, хулиган и сердцеед. В мире фигурного катания такие тоже есть, но это точно не Марк. Он, скорее, будет читать по памяти рэп-баттл с безумными рифмами, принесет в подарок дорогущую книгу про Иеронима Босха и поддержит любую интеллектуальную игру.

Но главное, что все хорошее и плохое, что случилось с Марком за эти три года, не сказалось на его личных качествах. Ни золото чемпионата Европы, ни золото командника на Олимпиаде, ни возросшая популярность, рост доходов и госнаграды Марка не поменяли. Все это богатство хранится как бы в ящике письменного стола, и он никогда не выгуливает эту планку наград на груди с гордым видом.

Женили их с Трусовой всем миром

Так вышло, что его отношения с Сашей Трусовой с самого начала были у всех на виду из-за публичности обоих. Сначала их всем фанатским миром женили, потом умилялись получившемуся результату, а потом так же всем миром обсуждали разрыв. Но на самом деле ничего экстраординарного не произошло — юношеский роман был прекрасен и закончился. Так бывает. Никто не виноват, всем спасибо.

Встречается ли Марк с кем-то сейчас или нет — собственно, его дело, поскольку он это никак не афиширует. В его социальных сетях нет свежих фото в обнимку с новой девушкой или признаниями в любви. Вообще он вроде как готовится к новому сезону — есть чем заняться человеку.

Но внезапно из-за угла с пыльным мешком и в белом пальто выскочила бывшая фигуристка из группы Соколовской Софья Баранова. В интервью «Спорт-Экспрессу» она вывалила массу личных подробностей про других людей.

Досталось всем и за все. Например, неким абстрактным фигуристкам, которые после чемпионата мира или Олимпиады из-за своей ограниченности не могут связать двух слов, по мнению Софьи. Но больше всего прилетело почему-то Марку. С ее слов, когда-то у них были какие-то «мутки». Это цитата. «Но ничего страшного». Это тоже цитата. Софья выставила Марка вроде хорошим другом, который всегда поддержит, но при этом кошмарным бойфрендом. Девочками интересуется, мозги пудрит, подарок кому-то на 8 марта не подарил, пьет алкоголь посреди сезона. Галантный, зараза, и ветреный. Вместо вечной любви — один сплошной обман.

При этом она вроде как оправдывает его интерес к девушкам младше 16 лет тем, что никаких других девушек под боком нет — спортсмены днями и ночами на катке, малолетки так и бегают вокруг парней, а как только им исполнилось 18 лет, тут же завершают карьеру, не давая шанса построить с собой отношения. И куда податься бедным мальчикам, у которых «физиология»? Это не автор текста бредит, таким вопросом задается сама Софья.

Даже в кратком пересказе вся эта чушь оставляет ощущение липкой грязи. Зачем и почему мы должны об этом знать? Что нового или предосудительного в том, что взрослеющие молодые люди и девушки много времени проводят в поисках любви и интересных ощущений? Что им нравится веселиться и иногда пробовать новое, часто с элементами саморазрушения? Это свойство молодости всех поколений — миллениалы и зумеры тут недалеко друг от друга ушли.

А главное, что домик адвоката несовершеннолетних девочек, который Софья пытается для себя выстроить, рассыпается при первом же дуновении ветра. Вот она говорит, что своими откровениями пытается уберечь наивных девчонок от коварного обольстителя. А потом на весь свет заявляет об отношениях Марка и 16-летней Лизы Куликовой, хотя ее на это никто не уполномочил. А дальше — уверяет, что Марк два раза гулял и целовался с другой, когда они с Лизой уже встречались. Должно быть, несовершеннолетней Лизе очень просто будет пережить эти сплетни, вне зависимости от того, правда это или нет. Браво, адвокат!

Минута славы Софьи Барановой пройдет. Минута славы Марка Кондратюка, хочется верить, не будет омрачена его желанием вступать в диалог с человеком, который изначально не соблюдает никаких правил. Бабники и сердцееды бывают опасными ребятами и порой ведут себя плохо. Но обиженные ханжи ничуть не лучше.

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