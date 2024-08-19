Сбежавших из СССР фигуристов захоронят в России. Белоусова и Протопопов вернутся на родину после смерти

После перестройки и распада СССР отношение к родине, особенно у Протопопова, начало сильно меняться. Он вместе с супругой неоднократно посещал Россию, общался со СМИ. Активен был и во время Олимпиады в Сочи. После смерти любимой супруги олимпийский чемпион остался за границей. Но его жизнь была, мягко говоря, не сладкой. В 2022 году стало известно, что Протопопов может стать бездомным из-за ремонта дома, где он жил на условиях аренды. Больше всего экс-фигурист боялся за свой богатый личный архив. «По сути дела, я один, а одному в 90 лет перетащить весь этот материал, костюмы и все, что есть в этом доме, невозможно. Вы же понимаете, что я не могу этого сделать. Нужно сохранить глыбу информации, которая висит на моей душе. Я все время об этом волнуюсь», — говорил звездный ветеран.