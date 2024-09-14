Lombardia Trophy. Гиньяр и Фаббри, Морозов и Чен, Несет и Маркелов, Сусис и Фирус выступят с ритм-танцами

Lombardia Trophy.
Бергамо, Италия.
Танцы на льду.
Ритм-танец.
Начало — 13.00 по московскому времени.
Первая разминка.
1. Лу Терро — Ноэ Перрон (Франция).
2. Карлотта Аргентьери — Франческо Рива (Италия).
3. Карла Мария Карл — Кай Хоферихтер (Германия).
4. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия).
5. Лея Доцци — Пьетро Папетти (Италия).
Вторая разминка.
6. Джулия Изабелла Паолино — Андреа Тубо (Италия).
7. Лиа Несет — Артем Маркелов (США).
8. Аннабель Морозов — Джеффри Чен (США).
9. Наташа Лагуж — Арно Каффа (Франция).
10. Мария Игнатьева — Даниил Семко (Венгрия).
Третья разминка.
11. Атена Файт Робертс — Эрик Алис (Испания).
12. Саманта Риттер — Даниэль Брыкалов (Азербайджан).
13. Анастасия Полибина — Павел Головишников (Польша).
14. Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Ирландия).
15. Хариз Маттей — Макс Либерс (Германия).
Расписание Lombardia Trophy. Там выступят Малинин, Кагияма, Сакамото, Губанова, Миура и Кихара, Гиньяр и Фаббри.
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