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Lombardia Trophy. Гиньяр и Фаббри, Морозов и Чен, Несет и Маркелов, Сусис и Фирус выступят с ритм-танцами

ISU Challenger.

Lombardia Trophy.

Бергамо, Италия.

Танцы на льду.

Ритм-танец.

Начало — 13.00 по московскому времени.

Первая разминка.

1. Лу Терро — Ноэ Перрон (Франция).

2. Карлотта Аргентьери — Франческо Рива (Италия).

3. Карла Мария Карл — Кай Хоферихтер (Германия).

4. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия).

5. Лея Доцци — Пьетро Папетти (Италия).

Вторая разминка.

6. Джулия Изабелла Паолино — Андреа Тубо (Италия).

7. Лиа Несет — Артем Маркелов (США).

8. Аннабель Морозов — Джеффри Чен (США).

9. Наташа Лагуж — Арно Каффа (Франция).

10. Мария Игнатьева — Даниил Семко (Венгрия).

Третья разминка.

11. Атена Файт Робертс — Эрик Алис (Испания).

12. Саманта Риттер — Даниэль Брыкалов (Азербайджан).

13. Анастасия Полибина — Павел Головишников (Польша).

14. Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Ирландия).

15. Хариз Маттей — Макс Либерс (Германия).

Расписание Lombardia Trophy. Там выступят Малинин, Кагияма, Сакамото, Губанова, Миура и Кихара, Гиньяр и Фаббри.

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