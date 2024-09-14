Lombardia Trophy. Миура и Кихара, Конти и Мачии, Гиларди и Амброзини, Павлова и Святченко покажут короткие программы

Lombardia Trophy.
Бергамо, Италия.
Пары.
Короткая программа.
Начало — 15.30 по московскому времени.
Первая разминка.
1. Ирма Кальдара — Риккардо Мальо (Италия).
2. Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия).
3. Джулия Модер — Йоханнес Уилкинсон (ЮАР).
Вторая разминка.
4. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия).
5. Орели Фаула — Тео Белль (Франция).
6. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония).
Третья разминка.
7. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия).
8. Барбора Кучанова — Мартин Бидарж (Чехия).
9. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия).
10. Те Ок Рюм — Кум Чой Хан (КНДР).
Расписание Lombardia Trophy. Там выступят Малинин, Кагияма, Сакамото, Губанова, Миура и Кихара, Гиньяр и Фаббри.
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