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Lombardia Trophy. Миура и Кихара, Конти и Мачии, Гиларди и Амброзини, Павлова и Святченко покажут короткие программы

ISU Challenger.
Источник: Sports

Lombardia Trophy.

Бергамо, Италия.

Пары.

Короткая программа.

Начало — 15.30 по московскому времени.

Первая разминка.

1. Ирма Кальдара — Риккардо Мальо (Италия).

2. Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия).

3. Джулия Модер — Йоханнес Уилкинсон (ЮАР).

Вторая разминка.

4. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия).

5. Орели Фаула — Тео Белль (Франция).

6. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония).

Третья разминка.

7. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия).

8. Барбора Кучанова — Мартин Бидарж (Чехия).

9. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия).

10. Те Ок Рюм — Кум Чой Хан (КНДР).

Расписание Lombardia Trophy. Там выступят Малинин, Кагияма, Сакамото, Губанова, Миура и Кихара, Гиньяр и Фаббри.

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