Володин о допуске россиян к Олимпиаде: «В нашей работе это ничего не поменяет. Мы готовы бороться, хотим соревноваться с сильнейшими, проверить свои силы»

Смешно, кстати, что он в эфире вспомнил, как я в свое время обыграл его на Первенстве России — шесть сотых, а он до сих пор помнит! Фигурное катание — одна большая семья, мы друг друга на соревнованиях видим чаще, чем близких и родственников, это очень сближает. Так что я буду рад всем.