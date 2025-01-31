Бывший российский фигурист Александр Кирсанов погиб при крушении самолета в США

«Я потеряла все. Я потеряла мужа. Я потеряла учеников. Я потеряла друзей», — сказала Гудина журналистам.
Кирсанов и Гудина тренировали юных фигуристов, которые находились на борту рейса American Airlines. В этот раз только Кирсанов сопровождал спортсменов на Национальный лагерь развития фигурного катания в Уичито.
Александру Кирсанову было 46 лет. Он выступал в танцах на льду за Россию, Азербайджан и США. Завершил спортивную карьеру в 2004 году, после чего работал тренером и хореографом.
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