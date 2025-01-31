Евгения Медведева: «С болью в сердце весь день слежу за новостями. Глубочайшие соболезнования всем, кто потерял близких»

На борту пассажирского судна находились 64 человека, выживших нет.
Ранее в Уичито завершился чемпионат США по фигурному катанию. На борту Bombardier находились спортсмены и тренеры, в том числе бывшие советские и российские фигуристы — Инна Волянская, Вадим Наумов и Евгения Шишкова, Александр Кирсанов.
«С болью в сердце весь день слежу за новостями. Мои глубочайшие соболезнования всем, кто потерял близких», — написала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.
Наши фигуристы-чемпионы погибли в авиакатастрофе в США. Только факты.