Команда Щербаковой лидирует после первого дня Кубка Первого канала

ЧЕЛЯБИНСК, 15 мар — РИА Новости. Команда «синих», капитаном которой является олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова, лидирует после первого дня Кубка Первого канала по фигурному катанию в Челябинске.
Второй идет команда «красных» олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой, третьей — команда «белых» вице-чемпионки Олимпиады-2022 Александры Игнатовой (Трусовой).
В первый день турнира фигуристы выступили с короткими программами, также команды посоревновались в конкурсе мастерства на льду. Команда Щербаковой набрала 58 баллов, команда Загитовой — 53 балла, команда Трусовой — 42.
Результаты соревнований
В парном катании лучший результат в короткой программе показали Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (79,7 балла), далее идут Наталья Хабибуллина/Илья Княжук (73,92) и Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (70,3).
В короткой программе среди женщин первую тройку составили Алина Горбачева (76,58 балла), Софья Муравьева (76,5) и Вероника Яметова (66,75). Далее расположились Анна Фролова (66,17), Софья Важнова (63,69) и Софья Акатьева (61,00).
Лучший результат в короткой программе у мужчин показал Петр Гуменник (104,82), вторым стал Марк Кондратюк (103,32), третьим — Владислав Дикиджи (96,53). Далее расположились Глеб Лутфуллин (95,17), Евгений Семененко (88,66) и Дмитрий Алиев (78,85).
Состязания спортивных пар в мастерстве исполнения тодеса и вращательной поддержки выиграли Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (6 баллов), вторыми стали Наталья Хабибуллина/Илья Княжук и Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, набравшие равное количество баллов — по три.
Конкурс мастерства танцоров в параллельных твиззлах и поддержке выиграли Василиса Кагановская/Максим Некрасов (5 баллов), вторыми стали Екатерина Миронова/Евгений Устенко (4), третьими — Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано (3). Прыжковый баттл среди одиночников и одиночниц выиграла команда «синих» (5 баллов), второй стала команда «красных» (4), третьей — команда «белых» (3).