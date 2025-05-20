Мишина и Галлямов — мимо Олимпиады, которую должны были выиграть! Что будет с их карьерой?

«Подвешенное» состояние, когда ты и мимо нынешней Олимпиады, и пока мимо всех будущих международных соревнований, может сильно сказаться на состоянии Мишиной и Галлямова. В уходящем четырёхлетии они не сдавались, так как держали в голове, что окончание изоляции уже близко, а они первая пара страны, которую точно везде подадут. Теперь же у них достаточно туманные перспективы — нет нейтрального статуса и каких-либо объяснений. Кроме того, при таких жёстких критериях, из-за чего Россия лишилась всех квот в парном катании на ОИ (при отказе первым номерами вторые даже не рассматривались), вряд ли Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) захочет снова подавать спорные фигуры Мишиной/Галлямова. Для избежания новых проблем она лучше напишет имена тех, кто пусть и не выиграет старты, но хотя бы съездит на них.