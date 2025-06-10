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Загитова о вредных привычках: «Спать ложусь поздно. Могу в PlayStation поиграть, но криминала в этом не вижу. Как и в чипсах»

— Илья Авербух перечислил свои вредные привычки: «Матерюсь, непунктуален, ем на ночь, готов часами рубиться в PlayStation». У вас какие?

Источник: Sports

— Спать ложусь поздно. Тоже могу в PlayStation поиграть, но криминала в этом не вижу. Как и в чипсах, например. Все люди хотят иногда расслабиться.

— Пяти часов сна вам хватает?

— Что вы! Если выпадает шанс подольше поваляться в кровати, никогда его не упущу. Тут 22 часа ехала на поезде в Краснодар. Так почти всю дорогу проспала!

— Сильно.

— Меня проводница разбудила. Стала переживать, все ли со мной в порядке. А то закрылась в СВ на сутки — и тишина.

— Что себе категорически запрещаете?

— Ничего.

— А сигареты? Фастфуд?

— Я не курю. В моей жизни не было ни одной затяжки. Фастфуд не под запретом. Если душа просит — заезжаю и покупаю.

— Когда просила в последний раз?

— Месяц назад. Но я не объедаюсь. Беру шесть наггетсов и картошку по-деревенски. Либо фри. Все! — ответила фигуристка.