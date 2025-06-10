Тарасова о словах министра спорта Татарстана про школу Загитовой: «Его мнение для меня неинтересно и неправильно. Алина из их региона, выдающаяся фигуристка»

У нас так приятно, что называют стадионы в честь выдающихся спортсменов. Алина из их региона, выдающаяся фигуристка. У них не скоро такие будут — он не доживет до того, чтобы еще кто-нибудь стал таким же выдающимся фигуристом", — сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.