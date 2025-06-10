Тарасова о словах министра спорта Татарстана про школу Загитовой: «Его мнение для меня неинтересно и неправильно. Алина из их региона, выдающаяся фигуристка»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что объект не будет называться в честь Загитовой: «Девчонке 23 года, называть ее именем стадион — это перебор».
"Он видел когда-нибудь, чтобы пожилые катались и завоевывали медали чемпионата мира, Европы и Олимпийских игр? Не хочет назвать, но он временный человек, а Алина у нас останется навсегда.
Имена наших выдающихся спортсменов люди помнят всю жизнь. Его мнение для меня неинтересно и неправильно. Не считаю, что обязательно нужно называть стадион именем Загитовой, но так комментировать, тем более человеку, который занимает такой пост, неправильно.
У нас так приятно, что называют стадионы в честь выдающихся спортсменов. Алина из их региона, выдающаяся фигуристка. У них не скоро такие будут — он не доживет до того, чтобы еще кто-нибудь стал таким же выдающимся фигуристом", — сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.