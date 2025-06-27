Ягудин пошутил о бесплатных билетах на шоу Загитовой: «Я попросил билеты для родителей, а Алина сказала — нет»

Даже поверить не могли, что слова войдут в программы, что мы сможем использовать песни, вокальные композиции. И как участник сегодняшнего вечера и отец двух дочерей, которые живут в этом мире, я не то что говорю о шансе для рока. Он уже есть. Появился здесь на долгие годы вперед", — сказал Ягудин.