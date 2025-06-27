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Ягудин пошутил о бесплатных билетах на шоу Загитовой: «Я попросил билеты для родителей, а Алина сказала — нет»

Премьера рок-мюзикла на льду состоялась сегодня в Санкт-Петербурге.

"Как вам рок в фигурном катании? У меня до сих пор тушь течет от того, что сегодняшний день состоялся, от того, что это шоу состоялось. Несколько лет назад мы выступали под спокойные композиции, в основном классические.

Даже поверить не могли, что слова войдут в программы, что мы сможем использовать песни, вокальные композиции. И как участник сегодняшнего вечера и отец двух дочерей, которые живут в этом мире, я не то что говорю о шансе для рока. Он уже есть. Появился здесь на долгие годы вперед", — сказал Ягудин.

«Ожидать рэп в фигурном катании? Рэп потихоньку тоже приходит. Раньше в Санкт-Петербурге ходили с барсетками, а сейчас мы уже не понимаем, как существовать без ИИ. Границ нет в любом творчестве, а это творчество. Рэпу быть», — добавил он.

Олимпийский чемпион 2002 года пошутил, что Загитова не разрешила ему бесплатно взять билеты на шоу для родителей.

Ягудин: Я попросил билеты для родителей, а Алина сказала — нет. Потому что все это работает. Все в работу (улыбается).

Загитова: Это недостоверная информация (улыбается).