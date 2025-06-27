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Загитова о полетах в шоу «Ассоль»: «Все спортсмены, которые участвовали в этом шоу — “титаны”. Страховки нет — просто петля»

Премьера рок-мюзикла на льду состоялась сегодня в Санкт-Петербурге.

Источник: Спортс"

"Разбивать гитару достаточно опасно, непонятно, как она разлетится, обломки могут полететь в лицо. Но трудности делают нас сильнее, это был интересный ход, который я очень хотела реализовать.

Когда мы делаем полеты, тяжело согнуть руки. Мы разговариваем в этот момент с Вовой (Морозовым), пытаемся, улыбаясь, нежно сжимать наши руки. Все спортсмены, которые участвовали в этом шоу, все «титаны». Страховки нет — просто петля.

Это страшно, однако это, естественно, отрабатывалось несколько недель, для этого и есть репетиции, чтобы приходить на шоу, когда ты на адреналине, в смятении. Приходишь и делаешь, как робот", — сказала Загитова.