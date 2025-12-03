Ричмонд
Ильназ Загитов — дочери Алине: «Вижу, как ты хочешь своими проектами сделать мир немного лучше. Конечно, волнуюсь, чтобы ты не перегорела»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова дала совместное интервью с отцом — тренером по хоккею Ильназом Загитовым — для издания Marie Claire.

Источник: Спортс"

Ильназ: Знаешь, я скажу честно — иногда я очень переживаю, когда вижу, как ты буквально горишь своим делом. Вижу, сколько сил, времени и души ты вкладываешь в свои проекты. Все началось с «Хранителей времени» в Казани, потом «Ассоль» в Санкт-Петербурге — оба шоу были по-настоящему грандиозными.

И вот сейчас ты снова на подъеме, растешь в своей новой роли, теперь как продюсер, создаешь что-то иное, живое. Конечно, я волнуюсь — чтобы все получилось, чтобы не перегорела, чтобы рядом всегда были люди, которые верят в тебя так же, как я.

Впереди «Ассоль» в Краснодаре 8 марта, обновленное шоу «Хранители времени» в Казани. Я вижу, как ты хочешь своими проектами сделать мир немного лучше. И это, наверное, самое главное.

Алина: Пап, спасибо тебе. Твоя поддержка для меня очень важна — без нее мне было бы в разы сложнее. Я действительно живу этими проектами. Когда работаю, чувствую, что вкладываю в него не просто энергию, а кусочек своего сердца.

Мне важно, чтобы зритель почувствовал это — чтобы хоть на мгновение остановился, вдохнул глубже, посмотрел на мир другими глазами. И, знаешь, когда ты говоришь, что видишь во мне это горение — я понимаю, что все не зря.

Ильназ: Главное — не забывай беречь себя. Мир можно менять, только если остается сила любить его.

Загитова — совсем не Ассоль. А ее рок-мюзиклу на льду не хватило рока и льда.

Я сходил на шоу Загитовой. Ну и как?

