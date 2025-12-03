Ильназ Загитов — дочери Алине: «Вижу, как ты хочешь своими проектами сделать мир немного лучше. Конечно, волнуюсь, чтобы ты не перегорела»

И вот сейчас ты снова на подъеме, растешь в своей новой роли, теперь как продюсер, создаешь что-то иное, живое. Конечно, я волнуюсь — чтобы все получилось, чтобы не перегорела, чтобы рядом всегда были люди, которые верят в тебя так же, как я.