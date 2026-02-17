Гуменник: «Rammstein пожелал мне удачи на ОИ. Говорят, сам Линдеманн смотрел мое выступление и подписал мне книжку»

Когда узнал про эту историю с музыкой, изначально я даже не расстроился, потому что вспомнил, что у меня есть программа «Дюна», которая не хуже. К тому же, когда что-то идет не по плану, это может тебя успокоить. Ты отвлечешься от каких-то проблем, зацикливаний на прыжках. Подумал, что с «Дюной», может, будет даже лучше. Но когда узнал, что и с «Дюной» не получится, и с Rammstein тоже… Хотя, если говорить про Rammstein, я понимал, что темп не выдержу. Катать «Парфюмера» можно спокойно, а припев «Sonne» не осилю уже. Тогда уже осознал, что будет сложно.