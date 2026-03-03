? Шоу-подкаст «Чистый хвост»: тренды в фигурном катании — от Сочи-2014 до Милана-2026. В гостях — Игорь Порошин

0:00 наш гость — Игорь Порошин. Человек, на которого накричала Татьяна Тарасова3:19 «Сизерон мог бы выиграть золотую медаль, двигаясь с поленом»13:03 завышенные компоненты Малинина — это стереотип?20:29 Малинин — новый Ягудин? В чем канадцы почти всегда круче американцев?25:55 спорим о том, как изменилась аудитория фигурного катания30:00 Игоря раздражает то, что фигурное катание становится попсовым36:34 кто главный соперник Малинина? Нет, не Кагияма или Сато41:31 «Гуменник — мой кумир, я дежурю в его подъезде»49:13 «Урманов создал ремейк своей олимпийской победы» — о золоте Шайдорова57:03 Игорь видит сходство между Лью и Гуменником и объясняет, почему она победила1:01:56 Сизерон или Моир — кто более великий? Почему у Чок и Бейтса не было шансов?1:08:25 способен ли Плющенко конкурировать с Тутберидзе?1:16:20 почему выбор Плющенко вместо Ковтуна в 2014-м настолько поразил Порошина?1:23:07 итальянская красота Косторной, «Белый ворон» Коляды и другие феномены десятилетия.