Плющенко заявил, что его ученица делала три сальто подряд раньше Малинина

Двукратный олимпийский чемпион отметил, что Любовь Рубцова даже «шлифанула их четыре подряд».

Источник: РБК Спорт

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на то, что американец Илья Малинин сделал три сальто подряд на недавнем ледовом шоу в США.

«Весьма раньше это сделала моя воспитанница, россиянка Люба Рубцова, на наших шоу в январе. Ну и чтобы в принципе понять силу русских фигуристок из “Ангелов Плющенко”, Люба шлифанула их четыре подряд», — написал Плющенко в своем телеграм-канале.

Малинин является трехкратным чемпионом мира, олимпийским чемпионом 2026 года в командном турнире.

Малинин прыгал сальто в своей программе в прошедшем сезоне.

Летом 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) официально снял действовавший более 48 лет запрет на исполнение сальто, разрешив включать его в программы с сезона 2024/25.