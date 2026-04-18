Плющенко заявил, что его ученица делала три сальто подряд раньше Малинина

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на то, что американец Илья Малинин сделал три сальто подряд на недавнем ледовом шоу в США.
«Весьма раньше это сделала моя воспитанница, россиянка Люба Рубцова, на наших шоу в январе. Ну и чтобы в принципе понять силу русских фигуристок из “Ангелов Плющенко”, Люба шлифанула их четыре подряд», — написал Плющенко в своем телеграм-канале.
Малинин является трехкратным чемпионом мира, олимпийским чемпионом 2026 года в командном турнире.
Малинин прыгал сальто в своей программе в прошедшем сезоне.
Летом 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) официально снял действовавший более 48 лет запрет на исполнение сальто, разрешив включать его в программы с сезона 2024/25.