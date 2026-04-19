На чемпионате мира-2027 в Финляндии показательные выступления заменят на сеанс совместного катания с фанатами

«Расскажу, почему на следующем чемпионате мира в финском Тампере не будет показательных: организаторы меняют формат турнира и отменили финальное гала.



Вместо показалок будет Meet&Greet для фанатов прямо на льду. То есть можно будет купить билет на сеанс катания с участниками ЧМ. Пока планируется, что это будет не лотерея (понятно, что желающих будет больше, чем мест на таком мастер-классе), а просто “кто первый успел зарегистрироваться”.



Кроме обычных фан-сессий, будут корпоративные сеансы: компании смогут выкупить слот для своих сотрудников. Фигуристам за участие в таких покатушках заплатят, на общественных началах никого использовать не будут.



Чем оказались плохи показательные? Финские зрители формат не жалуют: два последних этапа Гран-при в Хельсинки тоже проводят без гала.



Штука в том, что на больших турнирах публика на соревнованиях и на показалках разная. Ради коротких и произвольных программ в город съезжаются фанаты — поболеть за своих любимчиков и посмотреть на борьбу сильнейших. А на финальное гала чаще ходит обычная публика — поглазеть на шоу. И набрать 13 тысяч зрителей (такая вместимость у Nokia Arena) в воскресном Тампере будет сложно.



Эх, вот ушла Каори Сакамото — не будет и традиционного группового селфи в конце показалок.



P. S. Кстати, это не единственное нововведение следующего ЧМ. Скоро расскажу про еще одно», — написала Багрянцева.