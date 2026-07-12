Юниоры-первооткрыватели. Российские фигуристы вернутся на международные соревнования уже в августе

30 июня Международный союз конькобежцев допустил российских фигуристов к соревнованиям в нейтральном статусе — как юниоров, так и взрослых. В случае со взрослыми схема непростая — квот во взрослой серии Гран-при у россиян нет, и необходимым условием являются травмы и снятия соперников. В ожидании этого можно выступать на турнирах рангом пониже, «челленджерах», ну и готовиться к чемпионатам Европы и мира в начале 2027 года, где точно есть одна лицензия в каждом из четырех видов — у мужчин, женщин, пар и танцевальных дуэтов.
А вот у юниоров условия в связи с регламентом полегче — и уже в августе они могут стартовать в юниорской серии Гран-при (юниорами в фигурном катании считаются одиночники до 19 лет и парники и танцоры до 21). Кого мы можем увидеть на этапах и какие шансы у наших ребят?
Вернулись, чтобы править?
Если по поводу взрослого катания о месте России в мире можно много спорить (и Олимпиада и судейство на ней однозначно спор не разрешили), то у юниоров наше мировое лидерство не подвергается сомнению, во многом благодаря мощной прыжковой технике у одиночников.
Для понимания давайте сделаем неблагодарную процедуру — сравним результаты чемпионов мира и России среди юниоров в 2026 году (турниры проходили с разницей в месяц):
Мужчины: Рио Наката (Япония) — 268,47, Лев Лазарев — 278,23.
Женщины: Мао Симада (Япония) — 208,91, Елена Костылева — 228,53.
Пары: Ава Кемп/Йонатан Елизаров (Канада) — 167,90, Алина Шешелева/Егор Карнаухов — 190,12.
Танцы: Хана Мария Абоян/Даниил Веселухин (США) — 166,71, Мария Фефелова/Артем Валов — 178,62.
Опустим сейчас обсуждение «американскости» и «канадскости» фамилий в парных видах и сконцентрируемся на цифрах. Конечно, из оценок наших можно смело вычитать баллов 15 минимум — это наценка национального турнира. Особенно сложно будет ворваться в танцы, где меньший вес у технической оценки, а больший — у репутации, популярности среди судей и политики.
Но факт остается фактом — наши юниоры с ходу могут бороться на Гран-при за отбор в финал из шести участников и победу.
Расписание этапов юниорского Гран-при-2026/27
19—22 августа— Сиань, Китай. 26—29 августа— Рига, Латвия. 2—5 сентября— Бангкок, Таиланд. 16—19 сентября— Анкара, Турция. 23—26 сентября— Батуми, Грузия.
- 30 сентября — 3 октября — Любляна, Словения.
7—10 октября— Гданьск, Польша.
Финал Гран-при:
Кто поедет?
Первопроходцев увидим уже через несколько недель в Китае. Конкретная механика возвращения остается туманной. Понятно, что есть нейтральный статус, понятно, что фильтр скорее будет лояльным — и так же понятно, что будет солидная оппозиция появлению нейтралов в виде писем о лайках и невыданных виз. Именно поэтому юниоры выступят в безвизовых странах — на первом этапе в Китае во всех четырех видах, в Бангкоке одиночники, одиночницы и танцоры, а в Анкаре — пара.
Все участники имеют право максимум на два этапа, очки суммируются, шестеро лучших отбираются в финал. Вопрос — отправлять одного лидера на два этапа с целью побороться за выход? Или дать практику разным спортсменам без претензий на финал?
Первый вариант кажется логичным, но окончательно все будет решаться на закрытых контрольных прокатах юниоров
Например, безоговорочный лидер мужского юниорского катания Лев Лазарев с пятью четверными в произвольной программе выступает за ЦСКА. Станет ли это для ISU препятствием? Вот будет и лакмусовая бумажка. Шансы Елены Костылевой в женском одиночном в этом смысле надежнее — но готова ли она лучше Софии Дзепки, которая выиграла последний финал Гран-при России с результатом 223,55? Да и в парах и танцах призеры первенства России расположились близко, в нескольких баллах.
Федерации предстоит сложный выбор. Но лучше иметь такой выбор, чем никакого. Такая головная боль даже приятна.
Дмитрий Кузнецов