Юниоры-первооткрыватели. Российские фигуристы вернутся на международные соревнования уже в августе

30 июня Международный союз конькобежцев допустил российских фигуристов к соревнованиям в нейтральном статусе — как юниоров, так и взрослых. В случае со взрослыми схема непростая — квот во взрослой серии Гран-при у россиян нет, и необходимым условием являются травмы и снятия соперников. В ожидании этого можно выступать на турнирах рангом пониже, «челленджерах», ну и готовиться к чемпионатам Европы и мира в начале 2027 года, где точно есть одна лицензия в каждом из четырех видов — у мужчин, женщин, пар и танцевальных дуэтов.