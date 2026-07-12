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Яметова объяснила переход из ЦСКА в группу Плющенко

Российская фигуристка Вероника Яметова рассказала о том, почему приняла решение расстаться с московским ЦСКА.

Источник: Рейтинг Букмекеров

По словам фигуристки Яметовой, она впервые задумалась о смене тренерской команды в конце минувшего сезона.

19-летняя одиночница готовится к новому сезону в качестве фигуристки группы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Ранее спортсменка представляла московский ЦСКА, где занималась под руководством Сергея Давыдова.

«Из-за того, что зимой обрушилась крыша второго катка в ЦСКА, все группы перешли на наш. Стало очень мало места и времени — нас всех собирали в единые группы, на льду находилось слишком много человек. Я бы сказала, что это одна из центральных причин перехода», — приводит слова Яметовой My Way Sport.