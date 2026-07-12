Яметова объяснила переход из ЦСКА в группу Плющенко

«Из-за того, что зимой обрушилась крыша второго катка в ЦСКА, все группы перешли на наш. Стало очень мало места и времени — нас всех собирали в единые группы, на льду находилось слишком много человек. Я бы сказала, что это одна из центральных причин перехода», — приводит слова Яметовой My Way Sport.