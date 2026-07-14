«Плющенко — приспособленец. Россию он не уважает. После его выходок даже брезгливо говорить о нем»: депутат Госдумы

На днях, комментируя переход своего 13-летнего сына Александра в сборную Азербайджана, Евгений Плющенко в числе прочего сказал: «Ему надо выходить на международную арену, кататься, выступать, быть действительно на мировой арене. Потому что, конечно, у нас здесь идет деградация. Честно скажу. Ездить в Киров, Пермь, Екатеринбург, Подмосковье — это, конечно, великолепно, здорово, но это деградация наших спортсменов».
Милонов, комментируя слова двукратного олимпийского чемпиона о деградации российских спортсменов, сказал: «Не надо судить о нашем спорте, глядя на Плющенко. Видимо, Евгений сам является деградантом, поэтому такие определения дает. Отношение к нему у большинства людей абсолютно однозначное: он приспособленец. После его выходок даже брезгливо говорить о нем. Более обласканного спортсмена в России придумать нельзя. После этого он показал всем, что Россию он не уважает и не видит в качестве спортивной родины для своего ребенка. Сколько таких, как Плющенко, ни корми, они все равно будут смотреть туда, где теплее и сытнее».
В материале издания «Абзац», опубликовавшего комментарий Милонова, также говорится: «По словам депутата, в России очень много отличных спортсменов, поэтому ни о какой деградации не может идти речь. Российский спорт развивается, а Плющенко показал, как он любит свою страну, тем, что его сын будет выступать под чужим флагом».