Плющенко готов поучаствовать в номере для «Интервидения»: «Это зависит напрямую от того, кто будет представлять Россию на конкурсе»

В 2025 году «Интервидение» прошло в Москве впервые после длительного перерыва, Россию представлял певец Shaman. Следующий конкурс состоится в 2026-м в Саудовской Аравии.
«Это зависит напрямую от того, кто будет представлять Россию на конкурсе “Интервидение”. Но я готов помочь», — сказал Плющенко в ответ на вопрос, готов ли он выступить там.
В 2008-м Плющенко участвовал в номере Димы Билана с песней Believe на «Евровидении» в Белграде. Тогда Россия заняла первое место.
Сын Плющенко выступил с Димой Биланом на премии РУ. ТВ. Они повторили номер Евровидения-2008.