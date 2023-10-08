УЕФА отложил все матчи в Израиле под своей эгидой

На неопределенный срок перенесен матч отборочного турнира Евро-2024 между сборными Израиля и Швейцарии, который должен был пройти 12 октября. Также отложены отборочные матчи молодежного первенства Европы сборной Израиля против команд Эстонии (12 октября) и Германии (17 октября).

Судьба выездного для сборной Израиля отборочного матча Евро-2024 против команды Косова, который должен пройти 15 октября, будет определена в течение нескольких ближайших дней.

В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.