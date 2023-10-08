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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
22:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УЕФА отложил все матчи в Израиле под своей эгидой

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отложил на неопределенный срок все матчи под своей эгидой, которые должны были пройти в Израиле в ближайшие две недели, сообщается на официальном сайте организации.

Израиль
Швейцария
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Источник: Reuters

На неопределенный срок перенесен матч отборочного турнира Евро-2024 между сборными Израиля и Швейцарии, который должен был пройти 12 октября. Также отложены отборочные матчи молодежного первенства Европы сборной Израиля против команд Эстонии (12 октября) и Германии (17 октября).

Судьба выездного для сборной Израиля отборочного матча Евро-2024 против команды Косова, который должен пройти 15 октября, будет определена в течение нескольких ближайших дней.

В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

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