Кроос и Вирц вошли в окончательный состав сборной Германии на чемпионат Европы по футболу

БЕРЛИН, 8 июня. /ТАСС/. Победитель Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала» Тони Кроос и игрок сезона-2023/24 бундеслиги Флориан Вирц вошли в окончательный состав сборной Германии на домашний чемпионат Европы. Об этом сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза.

На чемпионате Европы 2024 года немцы сыграют в группе A вместе с командами Шотландии (14 июня), Венгрии (19 июня) и Швейцарии (23 июня). Сборная Германии является трехкратным чемпионом Европы, команда выигрывала турнир в 1972, 1980 и 1996 годах. На предыдущем турнире, прошедшем в 2021 году, немцы вышли в ⅛ финала, где со счетом 0:2 уступили англичанам.