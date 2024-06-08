Кроос и Вирц вошли в окончательный состав сборной Германии на чемпионат Европы по футболу
Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля.
Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля.
БЕРЛИН, 8 июня. /ТАСС/. Победитель Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала» Тони Кроос и игрок сезона-2023/24 бундеслиги Флориан Вирц вошли в окончательный состав сборной Германии на домашний чемпионат Европы. Об этом сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза.
В заявку вошли 26 человек:
вратари — Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона», Испания), Оливер Бауманн («Хоффенхайм»);
защитники — Вальдемар Антон, Максимилиан Миттельштедт (оба — «Штутгарт»), Беньямин Хенрикс, Давид Раум (оба — «Лейпциг»), Йозуа Киммих («Бавария»), Робин Кох («Айнтрахт»), Антонио Рюдигер («Реал», Испания), Нико Шлоттербек («Боруссия», Дортмунд), Джонатан Та («Байер»);
полузащитники — Роберт Андрих, Флориан Вирц (оба — «Байер»), Крис Фюрих («Штутгарт»), Паскаль Гросс («Брайтон», Англия), Илкай Гюндоган («Барселона»), Тони Кроос («Реал»), Джамал Мусиала, Александар Павлович, Лерой Сане (все — «Бавария»);
нападающие — Максимилиан Байер («Хоффенхайм»), Никлас Фюллькруг («Боруссия», Дортмунд), Кай Хаверц («Арсенал», Англия), Томас Мюллер («Бавария»), Дениз Ундав («Штутгарт»).
На чемпионате Европы 2024 года немцы сыграют в группе A вместе с командами Шотландии (14 июня), Венгрии (19 июня) и Швейцарии (23 июня). Сборная Германии является трехкратным чемпионом Европы, команда выигрывала турнир в 1972, 1980 и 1996 годах. На предыдущем турнире, прошедшем в 2021 году, немцы вышли в ⅛ финала, где со счетом 0:2 уступили англичанам.
Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.