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2 августа, источник: Sport24

Россия опустилась на 24-е место в таблице коэффициентов УЕФА

Россия опустилась на 24-е место в рейтинге ассоциаций УЕФА.

Лига чемпионов: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

Благодаря выступлению своих команд в квалификации еврокубков, Азербайджан набрал 18,375 баллов и обошел Россию (18,299).

На данный момент Россия опережает Словакию (18,125), Кипр (17,850) и Швецию (17,750).

Российские клубы отстранены от еврокубков уже два сезона. Россия с 2022 года дважды получала 4,33 балла по наименьшему коэффициенту за последние пять лет.

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