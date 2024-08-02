Россия опустилась на 24-е место в таблице коэффициентов УЕФА
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Россия опустилась на 24-е место в рейтинге ассоциаций УЕФА.
Россия опустилась на 24-е место в рейтинге ассоциаций УЕФА.
Благодаря выступлению своих команд в квалификации еврокубков, Азербайджан набрал 18,375 баллов и обошел Россию (18,299).
На данный момент Россия опережает Словакию (18,125), Кипр (17,850) и Швецию (17,750).
Российские клубы отстранены от еврокубков уже два сезона. Россия с 2022 года дважды получала 4,33 балла по наименьшему коэффициенту за последние пять лет.