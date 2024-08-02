Россия опустилась на 24-е место в таблице коэффициентов УЕФА

Благодаря выступлению своих команд в квалификации еврокубков, Азербайджан набрал 18,375 баллов и обошел Россию (18,299).

Российские клубы отстранены от еврокубков уже два сезона. Россия с 2022 года дважды получала 4,33 балла по наименьшему коэффициенту за последние пять лет.