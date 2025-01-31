Определились все участники плей-офф футбольной Лиги Европы

ТАСС, 31 января. Стали известны все 24 команды, вышедшие в плей-офф футбольной Лиги Европы по итогам восьми туров общего этапа.
В общем этапе принимали участие 36 команд. Восемь лучших вышли в ⅛ финала. Клубы, занявшие строчки с 9-й по 24-ю, сыграют в раунде плей-офф за выход в ⅛ финала.
В ⅛ финала вышли итальянский «Лацио» (19 очков), испанский «Атлетик» (19), английские «Манчестер Юнайтед» (18) и «Тоттенхэм» (17), германский «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне (16), французский «Лион» (15), греческий «Олимпиакос» (15) и шотландский «Рейнджерс» (14).
В раунд плей-офф за право сыграть в ⅛ финала попали норвежский «Будё-Глимт» (14), бельгийский «Андерлехт» (14), румынский ФКСБ (14), нидерландский «Аякс» (13), испанский «Реал Сосьедад» (13), турецкий «Галатасарай» (13), итальянская «Рома» (12), чешская «Виктория» (12), венгерский «Ференцварош» (12), португальский «Порту» (11), нидерландский АЗ (11), датский «Мидтьюлланн» (11), бельгийский «Юнион» (11), греческий ПАОК (10), нидерландский «Твенте» (10) и турецкий «Фенербахче» (10).