Волшебные сейвы Хайкина и неожиданная помощь Моуринью. Главное в Лиге Европы за вечер

ПАОК вышел на встречу со «Стяуа» без Оздоева и Чалова — российские легионеры остались на скамейке. В первом тайме греки нанесли всего один удар, но при этом забили… три гола! Два из них были отменены из-за ошибок молодой звезды хозяев Константелиаса. В одном эпизоде он упустил на дриблинге мяч за пределы поля, а в другом вместо того, чтобы пробить по воротам в контрвыпаде «три в один», отдал пас находившемуся в офсайде Саматте. А вот сам Саматта на 21-й минуте забил по правилам. Конкурент экс-армейца Чалова (к слову, и танзаниец в своё время едва не оказался в ЦСКА), умело сыграл на опережение. В остальном ПАОК не блистал, а в компенсированное время потерял удалённого за две жёлтые карточки Тайсона.