Тренер украинской «Александрии» раскритиковал «Партизан» за товарищеские матчи в Москве

«Прежде всего, я хочу напомнить, какая сейчас ситуация в нашей стране. Мы ни в коем случае не поддерживаем действия футбольного клуба “Партизан” по поводу того, что они принимали участие в товарищеском турнире в России. Это считается недружелюбием по отношению к нашему клубу. Это позиция клуба и народа Украины», — приводит слова Нестеренко официальный сайт «Александрии».