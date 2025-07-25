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Украинская «Александрия» опубликовала обращение к фанатам после матча с «Партизаном»

Футбольный клуб «Александрия» обратился к болельщикам после матча с «Партизаном» во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА — 2025/2026.

Источник: Чемпионат.com

Команды играли в польском Катовице. Победу со счётом 2:0 одержали футболисты белградской команды.

«Дорогие болельщики ФК “Александрия”! Спасибо вам за невероятную поддержку на “Арене Катовице”! Ваши голоса, флаги и вера в команду стали настоящим источником вдохновения для наших ребят.

Особая благодарность тем, кто преодолел сотни километров, приехав из родной Александрии, чтобы быть рядом. Также искренне благодарим всех наших фанов, которые живут в Польше, но неизменно сохраняют любовь к клубу и всегда готовы поддержать “Александрию” независимо от расстояния.

Вместе мы сила! Вы — наш 12-й игрок, и ваше присутствие — это больше чем поддержка, это доказательство того, что “Александрия” имеет большое сердце и верную футбольную семью по всей Европе. До новых встреч на трибунах!» — говорится в сообщении клубной пресс-службы в социальных сетях «Александрии».

Напомни, болельщики украинского клуба скандировали оскорбления в адрес сербов и московского ЦСКА из-за участия «Партизана» в Братском кубке — 2025 в Москве. Ответная игра между «Партизаном» и «Александрией» пройдёт в четверг, 31 июля. Команды сразятся на стадионе «Партизан» (Белград, Сербия).

Александрия
0:2
Первый тайм: 0:0
Партизан
Футбол, Лига конференций, 2-й отборочный раунд
24.07.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Stadion GKS Katowice
Главные тренеры
Владимир Шаран
Срджан Благоевич
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти