Украинская «Александрия» опубликовала обращение к фанатам после матча с «Партизаном»

«Дорогие болельщики ФК “Александрия”! Спасибо вам за невероятную поддержку на “Арене Катовице”! Ваши голоса, флаги и вера в команду стали настоящим источником вдохновения для наших ребят.



Особая благодарность тем, кто преодолел сотни километров, приехав из родной Александрии, чтобы быть рядом. Также искренне благодарим всех наших фанов, которые живут в Польше, но неизменно сохраняют любовь к клубу и всегда готовы поддержать “Александрию” независимо от расстояния.



Вместе мы сила! Вы — наш 12-й игрок, и ваше присутствие — это больше чем поддержка, это доказательство того, что “Александрия” имеет большое сердце и верную футбольную семью по всей Европе. До новых встреч на трибунах!» — говорится в сообщении клубной пресс-службы в социальных сетях «Александрии».