«Аталанта» забила два гола после 74-й минуты и обыграла «Брюгге» в матче 2-го тура ЛЧ

Первый гол в матче забил Христос Дзолис. Греческий полузащитник «Брюгге» открыл счёт на 38-й минуте. Во втором тайме на 75-й минуте хавбек хозяев поля Лазар Самарджич восстановил равенство на табло, реализовав пенальти. На 87-й минуте игрок «Аталанты» Марио Пашалич вывел свою команду вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.