«Аталанта» забила два гола после 74-й минуты и обыграла «Брюгге» в матче 2-го тура ЛЧ

Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
Первый гол в матче забил Христос Дзолис. Греческий полузащитник «Брюгге» открыл счёт на 38-й минуте. Во втором тайме на 75-й минуте хавбек хозяев поля Лазар Самарджич восстановил равенство на табло, реализовав пенальти. На 87-й минуте игрок «Аталанты» Марио Пашалич вывел свою команду вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.
В первом туре ЛЧ бельгийцы победили «Монако» со счётом 4:1, а бергамаски разгромно уступили «ПСЖ» (0:4).
Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале предыдущего розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0. Голами отметились Ашраф Хакими, Дезире Дуэ (дважды), Хвича Кварацхелия и Сенни Маюлу.
Иван Юрич
Ники Хайен
Лазар Самарджич
74′
Марио Пашалич
(Юнус Муса)
87′
Христос Тзолис
(Николо Тресольди)
38′
29
Марко Карнесекки
69
Хонест Аханор
19
Берат Джимсити
47
Лоренцо Бернаскони
8
Марио Пашалич
15
Мартен де Рон
81′
3
Одилон Коссуну
53′
6
Юнус Муса
58′
16
Рауль Белланова
46′
77
Давиде Дзаппакоста
13
Эдерсон
61′
10
Лазар Самарджич
90
Никола Крстович
89′
44
Марко Брешанини
11
Адемола Лукман
61′
7
Камалдин Сулемана
29
Нордин Яккерс
65
Хоакин Сейс
20
Ханс Ванакен
25
Александр Станкович
8
Христос Тзолис
44
Брэндон Мехеле
64
Кириани Саббе
89′
2
Саид Ромеро
11
Сиссе Сандра
89′
14
Бьорн Мейер
7
Николо Тресольди
63′
17
Ромео Верман
9
Карлуш Боржеш
75′
10
Хуго Ветлесен
4
Хоэль Ордоньес
89′
84
Шандре Кэмпбелл
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
