Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Атлетико
3
:
Айнтрахт Ф
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
22.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Буде-Глимт
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
Все коэффициенты
П1
3.07
X
2.60
П2
2.90
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Челси
1
:
Бенфика
0
Все коэффициенты
П1
1.22
X
5.86
П2
19.00
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Галатасарай
1
:
Ливерпуль
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.25
П2
3.20
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Интер
2
:
Славия Пр
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
17.70
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Марсель
3
:
Аякс
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
28.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Пафос
1
:
Бавария
4
Все коэффициенты
П1
100.00
X
18.20
П2
1.04
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Овьедо
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Краснодар
0
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ахмат
0
:
Оренбург
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Брюгге
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Реал
5
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Рубин
0
:
Зенит
1
П1
X
П2

«Аталанта» забила два гола после 74-й минуты и обыграла «Брюгге» в матче 2-го тура ЛЧ

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Аталанта» и бельгийский «Брюгге». Команды играли на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия).

Источник: Getty Images

Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Первый гол в матче забил Христос Дзолис. Греческий полузащитник «Брюгге» открыл счёт на 38-й минуте. Во втором тайме на 75-й минуте хавбек хозяев поля Лазар Самарджич восстановил равенство на табло, реализовав пенальти. На 87-й минуте игрок «Аталанты» Марио Пашалич вывел свою команду вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.

В первом туре ЛЧ бельгийцы победили «Монако» со счётом 4:1, а бергамаски разгромно уступили «ПСЖ» (0:4).

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале предыдущего розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0. Голами отметились Ашраф Хакими, Дезире Дуэ (дважды), Хвича Кварацхелия и Сенни Маюлу.

Аталанта
2:1
Первый тайм: 0:1
Брюгге
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
30.09.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
Atleti Azzurri D'Italia
Главные тренеры
Иван Юрич
Ники Хайен
Голы
Аталанта
Лазар Самарджич
74′
Марио Пашалич
(Юнус Муса)
87′
Брюгге
Христос Тзолис
(Николо Тресольди)
38′
Составы команд
Аталанта
29
Марко Карнесекки
69
Хонест Аханор
19
Берат Джимсити
47
Лоренцо Бернаскони
8
Марио Пашалич
15
Мартен де Рон
81′
3
Одилон Коссуну
53′
6
Юнус Муса
58′
16
Рауль Белланова
46′
77
Давиде Дзаппакоста
13
Эдерсон
61′
10
Лазар Самарджич
90
Никола Крстович
89′
44
Марко Брешанини
11
Адемола Лукман
61′
7
Камалдин Сулемана
Брюгге
29
Нордин Яккерс
65
Хоакин Сейс
20
Ханс Ванакен
25
Александр Станкович
8
Христос Тзолис
44
Брэндон Мехеле
64
Кириани Саббе
89′
2
Саид Ромеро
11
Сиссе Сандра
89′
14
Бьорн Мейер
7
Николо Тресольди
63′
17
Ромео Верман
9
Карлуш Боржеш
75′
10
Хуго Ветлесен
4
Хоэль Ордоньес
89′
84
Шандре Кэмпбелл
Статистика
Аталанта
Брюгге
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
19
7
Удары в створ
3
2
Угловые
7
1
Фолы
8
10
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти