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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
17:19 (мск), источник: Vesti.kz

Возвращение в еврокубки? «Кайрат» одержал победу и гарантировал себе место в топ-4

«Кайрат» обыграл павлодарский «Аксу» в матче 25-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Игра, прошедшая в Алматы, завершилась уверенной победой хозяев поля со счетом 4:1, передают Vesti.kz.

Кайрат
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Источник: ФК "Кайрат"

Еще в первом тайме «Кайрат» добился комфортного преимущества благодаря голам Жоао Пауло (9') и Артура Шушеначева (40'). Во втором тайме свои фамилии на табло зажгли Дмитрий Сергеев (75') и Ян Труфанов (90'). В самой концовке поединка гол престижа забил 17-летний дебютант павлодарцев Ильяс Абиль.

После этой победы в активе алматинского клуба набралось 43 балла, и за тур до финиша чемпионата они обеспечили себе четвертое место в таблице. Теперь «Кайрат» может вернуться в еврокубки, но при условии, что в финале Кубка Казахстана, который пройдет 4 ноября, «Ордабасы» обыграет «Тобол».

Что касается «Аксу», то у команды осталось 18 очков. Павлодарцы уже вылетели из высшего дивизиона досрочно.

Кайрат
4:1
Первый тайм: 0:0
Аксу
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