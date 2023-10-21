Возвращение в еврокубки? «Кайрат» одержал победу и гарантировал себе место в топ-4

Еще в первом тайме «Кайрат» добился комфортного преимущества благодаря голам Жоао Пауло (9') и Артура Шушеначева (40'). Во втором тайме свои фамилии на табло зажгли Дмитрий Сергеев (75') и Ян Труфанов (90'). В самой концовке поединка гол престижа забил 17-летний дебютант павлодарцев Ильяс Абиль.

После этой победы в активе алматинского клуба набралось 43 балла, и за тур до финиша чемпионата они обеспечили себе четвертое место в таблице. Теперь «Кайрат» может вернуться в еврокубки, но при условии, что в финале Кубка Казахстана, который пройдет 4 ноября, «Ордабасы» обыграет «Тобол».