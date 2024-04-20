«Бавария» в гостях разгромила «Унион» со счётом 5:1 в матче Бундеслиги

На 29-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Баварии» Леон Горецка. Ему ассистировал нападающий Матис Тель. На 45+1-й минуте забил нападающий «Баварии» Гарри Кейн. На 53-й минуте отличился нападающий мюнхенцев Томас Мюллер с передачи Эрика Шупо-Мотинга. На 62-й минуте четвёртый гол в составе гостей забил Матис Тель с передачи Кейна. На 66-й минуте Томас Мюллер оформил дубль. На 90+1-й минуте «Унион» забил усилиями Йорбе Вертессена.