«Арсенал» обыграл «Вулверхэмптон» в матче 34-го тура АПЛ

Игра проходила на стадионе «Молине» (Вулверхэмптон, Англия). В статусе главного арбитра встречи выступил Пол Тирни. Гости одержали победу в матче со счётом 2:0.

Первый гол в матче на 45-й минуте забил нападающий «Арсенала» Леандро Троссард. Ему ассистировал нападающий Габриэл Жезус. На 90+5-й минуте окончательный счёт в матче установил полузащитник гостей Мартин Эдегор.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2023/2024. Команда набрала 74 очка за 33 матча. «Вулверхэмптон» находится на 11-м месте, заработав 43 очка.