От выхода «МЮ» в финал становится плохо. Чудом не влетели аутсайдеру после 3:0!

«МЮ» не вышел в евровесну, практически упустил возможность пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон и разгромно отлетел от «Ньюкасла» (0:3) в Кубке лиги. Единственным шансом хоть как-то скрасить унылый сезон оставался Кубок Англии. Для прохода в финал нужно было всего-навсего справиться с восьмой командой Чемпионшипа — «Ковентри Сити». Получилось, но с какими же нервами!

Несмотря на все беды «Юнайтед», фаворит был очевиден. Задачу ему осложняли колоссальные проблемы с обороной: из-за травм тен Хаг лишился Варана, Эванса, Мартинеса, Линделёфа и даже Камбвала. Пришлось заигрывать в центре защиты Каземиро с Магуайром — гениальная связка и страшный сон поклонников «Манчестера». И то Гарри играл через боль с «Борнмутом» и не тренировался всю неделю.

«Ковентри» вообще не помышлял об атаке, отдал инициативу (22% владения к 22-й минуте), всем составом заперся на своей половине поля и забил на прессинг. Подобная тактика сперва даже давала результат: были шансы у Гарначо и Рашфорда, но первый просто не попал по мячу, а второй промазал в дальний угол с близкого расстояния.

Всё изменилось на 23-й минуте, когда Дало карамельно прострелил на дальнюю штангу. Ни вратарь, ни защитники «Ковентри» не смогли добраться до мяча. А Мактоминей занял верную позицию и смог — ему оставалось только замкнуть.

«Ковентри» только раз за первый тайм выбрался в интересную атаку: Экклс справа попытался повторить за Дало, однако Симмс не дотянулся до мяча. «МЮ» же продолжил раскат и вновь добился своего: Коллинз потащил мощный выстрел Рашфорда в ближний угол, а вот с кивком головой Магуайра после подачи с углового уже не справился. Как и спокойно наблюдавшая за ним оборона.

Перед второй половиной оставалось только два вопроса: сколько ещё мячей вынут из своих ворот бедолаги из Ковентри и создадут ли они хоть один голевой момент. Вот настолько представитель Чемпионшипа был плюшевым. Ответ на первый: один. Бруну сыграл на подборе в чужой штрафной и с помощью рикошета проткнул мяч в ближний угол. Ну, всё ясно, 3:0, можно вырубать трансляцию. А вот и нет!

Началось кромешное веселье. «Юнайтед» дал «Ковентри» почувствовать свободу, что стало фатальной ошибкой. Во-первых, Таварес прострелил на ближнюю штангу, и Симмс точно пальнул в ближний угол. Причём открыт был не только он, но и Райт. Где находились защитники манкунианцев? Явно не там, где нужно.

Во-вторых, выстрел О’Харе издали приняла на себя спина Ван-Биссаки, и он неё мяч полетел за шиворот Онана. Шла 79-я минута. Всё перевернулось. Камерунский вратарь немного погодя ещё и спас «МЮ» — Торп из удобнейшей позиции должен был сравнивать счёт, однако исполнил практически по центру.

Онана даже получил жёлтую за затяжку времени. А уже в добавленное время удар Бинкса попал в отставленную руку Ван-Биссаки! Райт чётко исполнил 11-метровый и перевёл матч в овертайм.

Вести в три мяча против «Ковентри», сесть в оборону и упустить преимущество. Если что, весь его состав оценивается в € 55 млн — как Дало и Магуайр! Простите, но это очень смешно!

В дебюте овертайма Фернандеш испытал на прочность перекладину с паса вышедшего на замену Диалло. Других 100-процентных шансов у «Манчестера» уже не было. Зато случился забавный: Магуайр протащил мяч со своей половины поля до чужой штрафной, потерял его, тут же вернул и закрутил в дальний угол. Коллинз засейвил.

«Ковентри» тоже не отсиживался сзади и искал счастья в атаке. Интересно в дальний угол бил Райт, Симмс закосплеил Бруну и ответил своей перекладиной. Аутсайдер даже забил в добавленное время второго дополнительного тайма! Но гол Торпа отменили из-за офсайда, так что дело дошло до серии пенальти.

Каземиро пробил по центру — Коллинз ждал этого и отбил. Райт, Торп с одной стороны, Дало, Фернандеш, Хойлунд и Эриксен — с другой били точно по углам и попытки реализовали. Туда же ударил О’Харе, тем не менее Онана справился. Всё решил промах Шифа.

«Манчестер Юнайтед» всё-таки вышел в финал, где 25 мая сыграет с «Манчестер Сити». А «Ковентри» показал, что сдаваться нельзя ни при каких раскладах. И влюбил в себя огромной самоотверженностью.