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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
21:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рома» прервала серию из семи матчей без поражений в Серии А

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. «Рома» потерпела поражение от «Болоньи» в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу.

Рома
БолоньяЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Риме, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Уссама Эль-Аззузи (14-я минута), Джошуа Зиркзее (45) и Алексис Салемакерс (65). У хозяев мяч забил бывший футболист «Зенита», «Рубина» и «Ростова» Сердар Азмун (56).

«Болонья» (62 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице Серии A. «Рома» (55) располагается на пятой строчке. Команда прервала семиматчевую серию без поражений в чемпионате.

В перенесенном матче 32-го тура «Рома» 25 апреля на выезде сыграет с «Удинезе». «Болонья» в 34-м туре дома 28 апреля также сыграет с командой из Удине.

Во время загрузки произошла ошибка.
Рома
1:3
Первый тайм: 0:2
Болонья
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