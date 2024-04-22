«Рома» прервала серию из семи матчей без поражений в Серии А

Встреча, прошедшая в Риме, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Уссама Эль-Аззузи (14-я минута), Джошуа Зиркзее (45) и Алексис Салемакерс (65). У хозяев мяч забил бывший футболист «Зенита», «Рубина» и «Ростова» Сердар Азмун (56).

«Болонья» (62 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице Серии A. «Рома» (55) располагается на пятой строчке. Команда прервала семиматчевую серию без поражений в чемпионате.

В перенесенном матче 32-го тура «Рома» 25 апреля на выезде сыграет с «Удинезе». «Болонья» в 34-м туре дома 28 апреля также сыграет с командой из Удине.