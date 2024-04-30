«МЮ» лишился великой традиции: легендарного Ферги-тайма больше не существует

Нынешний сезон получается для «Манчестер Юнайтед» сверхтурбулентным. С одной стороны, 6-е место в АПЛ без реальных шансов подняться выше и вылет из Лиги чемпионов уже после группового этапа. С другой — выход в финал Кубка Англии и шанс взять какой-то трофей второй год подряд (если получится выиграть, то Эрик тен Хаг сравняется с Жозе Моуринью по числу титулов с «МЮ» — больше после ухода сэра Алекса Фергюсона не брал никто), а также, например, резкий карьерный взлет 19-летних Алехандро Гарначо и Кобби Майну (последний наверняка поедет на ЧЕ-2024 в составе сборной Англии). Плюс большие перемены в руководстве клуба — теперь, напомним, 25% акций принадлежат самому богатому человеку Великобритании Джиму Рэтклиффу.

Но, помимо прочего, сезон ознаменовался и еще одной крайне любопытной и, пожалуй, важной историей. Это можно даже назвать сломом традиции. Вернее, даже в какой-то степени мифа. Речь о так называемом знаменитом Ферги-тайме, которого, похоже, больше не существует. Вернее, существует, но в обратном измерении — этакий анти-Ферги-тайм или Ферги-тайм наоборот. В минувшие выходные в матче с «Бернли» (1:1) мы увидели очередное тому подтверждение. И, пожалуй, это очень хорошая иллюстрация того кризиса идентичности, который сейчас переживает «МЮ» и который клуб никак не может преодолеть (во многом отсюда вытекают многие другие проблемы).

25 лет назад «Юнайтед» выиграл тот самый финал Лиги чемпионов у «Баварии», когда 0:1 сначала на 90-й минуте превратились в 1:1, а в добавленное время и в 2:1. Матч мгновенно обрел статус культового, став главным примером того, что в футболе все способно перевернуться в считаные мгновения. Несколько лет назад я пересматривал ту игру, и первые 89 минут — это вполне себе заурядный и даже где-то скучноватый финал. Одна команда играет заметно лучше и заслуженно ведет в счете, но не добивает соперника. А потом случается та самая концовка. «Пижоны лежат, а великие торжествуют», — легендарная фраза комментировавшего тот матч Владимира Маслаченко, сказанная им после финального свистка. И слово «пижоны» лучше всего характеризует ту «Баварию», которая должна была без проблем забирать ту игру, а вместе с ней и Кубок чемпионов.

Но подробности давно стерлись из памяти. Осталась только история про последние минуты, которая уже много лет живет своей собственной, самостоятельной жизнью.

Именно тогда родилась легенда про Ферги-тайм — способность «МЮ» дожимать соперника в концовках и добиваться побед на последних минутах матчей. Болельщики и просто зрители всегда верили, что ничего не решено и все еще возможно. Как тогда, в 1999-м, в Барселоне.

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На самом деле «Юнайтед» действительно выигрывал довольно значительное количество матчей в заключительные минуты. В конце концов, традиция должна регулярно подпитываться свежими историями и примерами — иначе она быстро отомрет.

«Если вы играете за наш клуб, этот риск всегда присутствует. Но ценность в том, что, если вы забиваете в компенсированное время, атмосфера в раздевалке после таких матчей просто невероятная, это чистое электричество», — говорил Фергюсон уже после ухода из «МЮ».

«По статистике, “Юнайтед” превосходил соперников в последние 10 минут. У Фергюсона было умение рисковать и вести игру. Он хотел, чтобы на поле были футболисты, которые могли бы забивать голы, у него была интуиция, когда можно рискнуть», — объяснял The Athletic Тони Страдуик, работавший в «МЮ» директором по научным исследованиям.

Но в этом сезоне, как уже говорилось, все происходит с точностью до наоборот. «Юнайтед» пропустил уже восемь голов в компенсированное время — так много не было никогда. До того максимум было четыре пропущенных мяча в сезонах-2019/20 и −2021/22. Для сравнения, при Фергюсоне в эпоху АПЛ «МЮ» не пропускал больше трех голов за сезон в добавленное время. Забавно, что столько было в чемпионате-1999/2000, то есть сразу после требла и того финала с «Баварией». В шести сезонах при Ферги «Юнайтед» вообще не пропускал после 90-й минуты, в семи — только один гол. Тогда как после его ухода в четырех сезонах было по три гола, в двух — четыре пропущенных мяча, а вообще избежать голов в свои ворота в компенсированное время не получилось ни разу.

То есть тенденция очевидна, но даже на этом фоне восемь голов в этом сезоне — настоящий кошмар и слом всех традиций.

Понятно, что все зависит от контекста и не все эти голы оказывают непосредственное влияние на результат. В конце концов, условные 3:0 могут превратиться в 3:1, ну или при негативном сценарии — 0:1 стать 0:2. Но в случае с «МЮ» в этом сезоне такой эпизод был всего один: в матче с «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн забил на 90+1-й минуте — счет стал 3:1 в пользу «Сити». Есть еще пограничная история из игры с «Вулверхэмтоном»: «МЮ» вел 3:1, позволил сопернику забить на 85-й и 90+5-й минутах, но на 90+7-й Майну все же положил победный — 4:3.

Остальные шесть пропущенных в добавленное время голов стоили «МЮ» потери очков. Итак, считаем:

1) матч с «Арсеналом», 90+6-я и 90+11-я минуты, 1:1 превращаются в 1:3;

2) матч с «Фулхэмом», 90+17-я минута, 1:1 превращаются в 1:2 (хотя «МЮ» до того сравнял счет на 89-й);

3) матч с «Брентфордом», 90+9-я минута, 1:0 превращаются в 1:1 (хотя сам «МЮ» забил на 90+6-й);

4) матч с «Челси», 90+10-я и 90+11-я минуты, 3:2 превращаются в 3:4.

Это только в АПЛ, а ведь был еще недавний полуфинал Кубка Англии с «Ковентри», когда «МЮ» вел 3:0, но дал андердогу сравнять счет. Причем третий гол «Ковентри» забил на 90+5-й минуте, а потом положил и четвертый — но он был отменен после подсказки ВАР. Хорошо, что получилось выиграть в серии пенальти. Или последний матч с «Бернли» в АПЛ — соперник сравнял счет на 87-й минуте (1:1). И можно потеоретизировать, где сейчас был бы «МЮ» в таблице, не будь этих голов в концовках.

Но неправильно говорить, что «Юнайтед» на последних минутах только пропускает. Про матч с «Вулвз» говорилось чуть выше. Была еще эпическая победа над «Брентфордом» с дублем Скотта Мактоминая на 90+3-й и 90+7-й минутах (2:1). Был гостевой матч с «Фулхэмом» с голом Бруну Фернандеша на 90+1-й минуте (1:0). Был гостевой матч с «Астон Виллой», когда Мактоминай отличился на 86-й минуте (2:1). Была кубковая победа над «Ноттингем Форест», когда Каземиро забил на 89-й (1:0). Наконец, «МЮ» дважды в этом чемпионате превращал 0:2 в 3:2 — в играх с теми же «Ноттингемом» и «Виллой», пусть там и обошлось без голов на последних минутах.

Это, конечно, делает общую картину более сбалансированной и не такой однобокой. Но не отменяет того факта, что того самого легендарного Ферги-тайма, кажется, уже нет — а болельщикам «МЮ» нужно бояться компенсированного времени, а не надеяться на него.