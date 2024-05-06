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6 мая, источник: Sport24

Дисквалифицированный за допинг Погба дебютирует в кино в роли футбольного тренера

Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Поль Погба дебютирует в кино.

Дисквалифицированный за допинг Погба дебютирует в кино в роли футбольного тренера | Источник: Соцсети

Как сообщает Le Parisien, французская комедия «4 нуля» выйдет на экраны в апреле 2025 года. Одну из ролей в фильме сыграл 31-летний Погба — он сыграет роль тренера молодых футболистов.

Напомним, в феврале Национальный антидопинговый трибунал Италии (NADO Italia) дисквалифицировал выступающего за «Ювентус» Погба на 4 года за использование запрещенных веществ.

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