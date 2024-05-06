Дисквалифицированный за допинг Погба дебютирует в кино в роли футбольного тренера | Источник:

Дисквалифицированный за допинг Погба дебютирует в кино в роли футбольного тренера | Источник: Соцсети

Как сообщает Le Parisien, французская комедия «4 нуля» выйдет на экраны в апреле 2025 года. Одну из ролей в фильме сыграл 31-летний Погба — он сыграет роль тренера молодых футболистов.