Определились все участники ⅛ финала Кубка Беларуси по футболу

В ⅛ финала пробились три представителя первой лиги национального чемпионата — витебский «Макслайн», бобруйская «Белшина» и пинская «Волна», выбившие новополоцкий «Нафтан», «Минск» и солигорский «Шахтер». Кроме того, в следующий раунд вышли нынешний владелец Кубка гродненский «Неман», чемпион страны минское «Динамо», жодинское «Торпедо-БелАЗ», «Ислочь» из Минского района, борисовский БАТЭ, «Сморгонь», «Слуцк», «Витебск», брестское «Динамо», мозырская «Славия», дзержинский «Арсенал», могилевский «Днепр» и «Гомель».



В решающем поединке прошлого кубкового сезона «Неман» победил «Ислочь» с результатом 2:0.