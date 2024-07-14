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21:52 (мск), источник: БЕЛТА

Определились все участники ⅛ финала Кубка Беларуси по футболу

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше футбольного Кубка Беларуси состоялись заключительные поединки 1/16 финала, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В ⅛ финала пробились три представителя первой лиги национального чемпионата — витебский «Макслайн», бобруйская «Белшина» и пинская «Волна», выбившие новополоцкий «Нафтан», «Минск» и солигорский «Шахтер». Кроме того, в следующий раунд вышли нынешний владелец Кубка гродненский «Неман», чемпион страны минское «Динамо», жодинское «Торпедо-БелАЗ», «Ислочь» из Минского района, борисовский БАТЭ, «Сморгонь», «Слуцк», «Витебск», брестское «Динамо», мозырская «Славия», дзержинский «Арсенал», могилевский «Днепр» и «Гомель».

В решающем поединке прошлого кубкового сезона «Неман» победил «Ислочь» с результатом 2:0.

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